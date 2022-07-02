Иркутск, , 09:52 — REGNUM В пострадавших от наводнения территориях Иркутской области завершены работы на 67 социальных объектах, включенных в программу по восстановлению инфраструктуры, сообщает 2 июля телеграм-канал правительства региона.

Наводнение в Иркутской области Правительство Иркутской области

В Программу по восстановлению инфраструктуры, утвержденной распоряжением Правительства России, вошло 110 объектов социальной сферы, среди них школы, детские сады, медицинские учреждения.

«В настоящее время работы завершены на 67 объектах, еще 14 объектов в работе. Мы продолжаем контролировать ситуацию с ликвидацией последствий наводнения 2019 года. Это масштабная работа. Необходимо не сбавлять темп, чтобы ввести предусмотренные программой объекты в эксплуатацию и создать в пострадавших территориях комфортные для жизни условия», — пояснил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года Иркутская область пострадала от мощнейшего наводнения. Более десяти тысяч домов подтопило, при этом более тысячи были смыты потоком воды. Пострадали административные здания и объекты инфраструктуры, учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта.

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