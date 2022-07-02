Донецк, 2 июля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли два человека. Об этом 2 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Ясиноватой», — говорится в сообщении.

Также указывается, что еще 20 мирных жителей получили при обстрелах ВСУ ранения различной степени тяжести, включая 12 человек с ранее освобождённых от киевских боевиков территорий республики.

При этом уточняется, что также были повреждены 19 домостроений и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

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