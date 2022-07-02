Красноярск, , 09:47 — REGNUM В Кировском районе Красноярска наркополицейские ликвидировали подпольную лабораторию по выращиванию конопли и изготовлению из неё наркотического вещества. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Деятельность 46-летнего местного жителя, организовавшего в подвале преступную «плантацию» была пресечена в результате операции, проведённой сотрудниками краевого управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России при силовой поддержке отряда спецназа «Гром».

пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю «Во время обыска оперативники обнаружили и изъяли 152 куста растущей конопли, а также крупную партию уже готовой марихуаны. Готовую «продукцию» подозреваемый сушил и фасовал с целью дальнейшего сбыта… Всего у подозреваемого было изъято три килограмма 467 грамм конопли и более 700 грамм марихуаны».

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») и части 1 статьи 231 («Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства») УК РФ.

Наркоделец, которому грозит наказание до 20 лет лишения свободы, в настоящее время помещён под домашний арест.

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