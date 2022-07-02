Иркутск, 2 июля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Иркутской области по состоянию на 1 июля 2022 года в лечебно-профилактические учреждения обратилось 10 164 (за неделю 574) пострадавших от укусов клещей, в том числе 2252 ребенка, информирует территориальное управление Роспотребнадзора.

John Tann Клещ

В 2021 году за аналогичный период было зарегистрировано 9160 обращений.

Случаи присасывания клещей отмечены на большинстве территорий Иркутской области.

С начала сезона диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 43 пострадавших от укусов клещей, клещевой боррелиоз у 53, клещевой риккетсиоз у 22.

Исследовано 6398 клещей, из них 1738 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 78 — вирусным клещевым энцефалитом, 533 — другими клещевыми инфекциями.

Как сообщало ИА REGNUM, на 27 мая число пострадавших от укусов клещей в Приангарье составляло 4041 (за неделю — 1291), в том числе — 963 ребёнка.

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