Москва, 2 июля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы российских танков Т-80БВ и бронетранспортёров БТР-82А морской пехоты в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало 2 июля Минобороны России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Танк Т-80

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как танки Т-80БВ и бронетранспортёры БТР-82А ведут огонь по позициям киевских боевиков.

При этом уточняется, что в ходе удара были уничтожены огневые точки и укрепленные позиции украинских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Харьковской области разгрузили порядка 70 тонн прибывшей из России гуманитарной помощи.