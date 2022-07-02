Курагинский район, Красноярский край, , 09:42 — REGNUM В Курагино Красноярского края правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП с пятью пострадавшими, в числе которых двое малолетних детей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

ДТП в Красноярском крае ГУ МВД по Красноярскому краю

Вечером 30 июня инспекторы ГИБДД обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого, предположительно, был пьян. На требования остановиться он не отреагировал и попытался скрыться от погони.

«В ходе преследования 26-летний водитель допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Шкода», который двигался во встречном направлении», — отметили в управлении.

В результате водитель и двое пассажиров иномарки 5 и 8 лет, а также водитель и пассажир «Жигулей» были доставлены с травмами в больницу. Выяснилось, что водитель ВАЗа действительно находился в состоянии алкогольного опьянения, к томе же не имеет водительских прав.