Бердянск, Украина, 2 июля 2022, 09:38 — REGNUM В порту Бердянска Запорожской области подняли большой десантный корабль (БДК) «Саратов», сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Он напомнил, что корабль получил повреждения в результате обстрела 24 марта порта боевиками ВСУ баллистическими ракетами «Точка-У».
Затопление корабля было осуществлено экипажем во избежание детонации находившихся на борту боеприпасов в условиях начавшегося пожара, уточнил Рогов.