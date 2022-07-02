Бердянск, Украина, 2 июля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В порту Бердянска Запорожской области подняли большой десантный корабль (БДК) «Саратов», сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Цитата из к/ф «Море в огне». реж. Джанфранко Рози. 2016. Италия, Франция Корабль

«В порту Бердянска была проведена операция по подъему затонувшего БДК «Саратов» проекта 1171 «Тапир», — написал Рогов в телеграм-канале.

Он напомнил, что корабль получил повреждения в результате обстрела 24 марта порта боевиками ВСУ баллистическими ракетами «Точка-У».

Затопление корабля было осуществлено экипажем во избежание детонации находившихся на борту боеприпасов в условиях начавшегося пожара, уточнил Рогов.