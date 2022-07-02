Эйндховен, Нидерланды, 2 июля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Нидерландский нападающий футбольного клуба «Севилья» Люк де Йонг, игравший в минувшем сезоне на правах аренды за команду «Барселона», перешёл в состав клуба из Эйндховена ПСВ. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба нидерландской команды.

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Уточняется, что 31-летний футболист 1 июля прибыл в расположение ПСВ и прошёл медосмотр. При этом известно, что сумма трансфера игрока составила €4 млн.

Отметим, Люк де Йонг перешёл в «Севилью» в 2019 года из ПСВ, в котором он играл с 2014 года, за €12,5 млн. В прошедшем сезоне, выступая за «Барселону», сыграл в 29 матчах, отличившись в них семью забитыми мячами и одним голевым пасом.