Москва, 2 июля 2022, 09:33 — REGNUM В Харьковской области разгрузили порядка 70 тонн прибывшей из России гуманитарной помощи, передает 2 июля телеканал «Звезда».
Отмечается, что гуманитарная помощь была разгружена менее чем за час, такие темпы работы стали возможны благодаря десяткам волонтеров.
Вместе с продуктами жители региона получают медикаменты, игрушки и памперсы, школьникам выдают канцелярские принадлежности и развивающие книги.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи СК РФ обеспечили доставку гуманитарной помощи в город Попасная, живущему под обстрелами со стороны ВСУ. Местные военные обеспечили раздачу ее местным жителям.
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