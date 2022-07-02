Москва, , 09:33 — REGNUM В Харьковской области разгрузили порядка 70 тонн прибывшей из России гуманитарной помощи, передает 2 июля телеканал «Звезда».

Гуманитарная помощь Nv86.ru

Отмечается, что гуманитарная помощь была разгружена менее чем за час, такие темпы работы стали возможны благодаря десяткам волонтеров.

«Всё это будет расфасовано, гуманитарная помощь в равных долях достанется жителям городов и окрестных сёл. Гуманитарка поступает жителям Харьковской области со всей России. На пунктах выдачи заранее формируют пакеты с продуктами», — передает телеканал.

Вместе с продуктами жители региона получают медикаменты, игрушки и памперсы, школьникам выдают канцелярские принадлежности и развивающие книги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи СК РФ обеспечили доставку гуманитарной помощи в город Попасная, живущему под обстрелами со стороны ВСУ. Местные военные обеспечили раздачу ее местным жителям.

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