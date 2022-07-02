Москва, 2 июля 2022, 09:33 — REGNUM В Харьковской области разгрузили порядка 70 тонн прибывшей из России гуманитарной помощи, передает 2 июля телеканал «Звезда».

Гуманитарная помощь
Гуманитарная помощь
Nv86.ru

Отмечается, что гуманитарная помощь была разгружена менее чем за час, такие темпы работы стали возможны благодаря десяткам волонтеров.

«Всё это будет расфасовано, гуманитарная помощь в равных долях достанется жителям городов и окрестных сёл. Гуманитарка поступает жителям Харьковской области со всей России. На пунктах выдачи заранее формируют пакеты с продуктами», — передает телеканал.

Вместе с продуктами жители региона получают медикаменты, игрушки и памперсы, школьникам выдают канцелярские принадлежности и развивающие книги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи СК РФ обеспечили доставку гуманитарной помощи в город Попасная, живущему под обстрелами со стороны ВСУ. Местные военные обеспечили раздачу ее местным жителям.

Читайте также: СК РФ доставил гумпомощь жителям Попасной, живущим под обстрелами