Красноярск, 2 июля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В южных и центральных районах Красноярского края днём 2 июля местами ожидаются грозы. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия Гроза

По данным синоптиков, на юге Таймырского муниципального района местами ожидаются порывы северного ветра до 15-20 метров в секунду.

«Местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса», — добавили в управлении.