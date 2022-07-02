Москва, 2 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба работает на публику, когда рассказывает о жалобах на Россию в Международный суд ООН. Об этом зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский заявил в эфире «Соловьёв Live».

Un.org Дмитрий Полянский

Кулеба 1 июня заявил, что Украина обратилась в Международный суд ООН с очередным обвинением против России. Якобы Москва нарушила Конвенцию о предупреждении геноцида на фоне спецоперации на Украине. При этом он не уточнил, о каком именно нарушении идёт речь. В российском МИД ранее отмечали, что спецоперация проводится на основании права на самооборону по статье 51 Устава ООН.

По словам Полянского, в ситуации с исками всё очень запутано, обращений подано много, а выхлопа от этого мало. С обеих сторон работают юристы, но обычно такие дела запутываются всё больше. Украинская сторона пытается представить всё как решённый вопрос, но это выдача желаемого за действительное.

«Во многом это всё делается на публику. Я думаю, что эти заявления Кулебы не заслуживают того, чтобы уделить им уж слишком много внимания», — добавил Полянский.

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