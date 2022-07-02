Цаленджиха, , 22:49 — REGNUM Специальная следственная служба Грузии начала расследования инцидента происшедшего в западногрузинском городе Цаленджиха, сообщает 1 июля tabula. ge.

Грузинская полиция jb

Полицейский выстрелил в гражданина из автоматического ружия, в результате чего потерпевший получил пулевое ранение в ногу. Потерпевший сначала был доставлен в местную районную больницу, а затем был переправлен в больницу города Кутаиси.

Пока неизвестно, находился ли применивший оружие полицейский при исполнении служебных обязанностей.