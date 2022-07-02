Цаленджиха, Грузия, 2 июля, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Специальная следственная служба Грузии начала расследования инцидента происшедшего в западногрузинском городе Цаленджиха, сообщает 1 июля tabula.⁠ge.

jb Грузинская полиция

Полицейский выстрелил в гражданина из автоматического оружия, в результате чего потерпевший получил пулевое ранение в ногу. Потерпевший сначала был доставлен в местную районную больницу, а затем был переправлен в больницу города Кутаиси.

Пока неизвестно, находился ли применивший оружие полицейский при исполнении служебных обязанностей.