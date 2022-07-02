Донецк, 2 июля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 43 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 2 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

«За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 327 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град», артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм, и минометы калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы), Макеевка, Доломитное, Зайцево (южное), Михайловка, Широкая Балка, Воробьевка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Васильевка и Ясиноватая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что войска Народной Милиции Луганской Народной Республики зашли в Лисичанск в ходе освобождения города от украинских нацистов.