Иркутск, , 09:23 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 1 июля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8691 человека, за последние сутки скончался один пациент. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 296 122 (+65 за сутки), хотя ещё накануне было +78.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Госпитализированы 233 (-30 за последние сутки). В то же время выздоровели 291 979 пациентов (+109 за сутки).

Ещё 702 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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