Москва, 2 июля 2022, 09:19 — REGNUM В Москве двое рабочих разбились в результате падения с 14-го этажа строящегося объекта офисного центра в Бумажном проезде, сообщили 2 июля в пресс-службе столичной прокуратуры.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 1 июля. По данным прокуратуры, крановщик зацепил подъемной частью крана пилон, в результате он упал с высоты 65 метров вместе с людьми.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле с крыши строящегося жилого дома в Губкине Белгородской области сорвался 18-летний юноша.
Читайте также: На стройке дома под Белгородом погиб молодой рабочий