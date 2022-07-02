Москва, 2 июля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Москве двое рабочих разбились в результате падения с 14-го этажа строящегося объекта офисного центра в Бумажном проезде, сообщили 2 июля в пресс-службе столичной прокуратуры.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стройка

Отмечается, что инцидент произошел вечером 1 июля. По данным прокуратуры, крановщик зацепил подъемной частью крана пилон, в результате он упал с высоты 65 метров вместе с людьми.

«На месте координировал работу правоохранительных органов Савеловский межрайонный прокурор Михаил Калгин. Ход и результаты процессуальной проверки контролируются прокуратурой», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле с крыши строящегося жилого дома в Губкине Белгородской области сорвался 18-летний юноша.

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