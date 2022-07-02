Бостон, США, , 09:17 — REGNUM Новым главным тренером клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» стал Джон Монтгомери. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба бостонской команды.

Бостон Брюинз Lisa Gansky

При этом сроки контракта 53-летнего специалиста с «Брюинз» не уточняются, он заменил на этом посту Брюс Кэссиди, являвшегося главным тренером клуба с февраля 2017 года.

Отметим, Джон Монтгомери в период с 2020 по 2022 год работал в тренерском штабе команды «Сент-Луис Блюз», а до этого был главным тренером «Даллас Старз». Также во время своей игровой карьеры выступал в составе команд «Сент-Луис», «Монреаль Канаденс», «Филадельфия Флайерз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Даллас», а также сезоне-2003/04 играл в уфимском «Салавате Юлаеве».

Напомним, в прошлом сезоне «Бостон» занял четвертое место в Атлантическом дивизионе и первом раунде плей-офф Кубка Стэнли уступил команде «Каролина Харрикейнз».