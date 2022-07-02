Санкт-Петербург, 2 июля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Полученные от продажи билетов на концерт к 45-летию группы «Земляне» в Санкт-Петербурге средства будут переданы медицинским учреждениям Донбасса. Об этом заявил продюсер и основатель группы Владимир Киселёв на пресс-конференции.

Из архива группы «Земляне» Игорь Романов и Владимир Киселев

Основатель коллектива отметил, что группа поддерживала жителей Донбасса с 2014 года. В последние месяцы коллектив дал несколько концертов в ДНР, ЛНР и Херсоне.

Приуроченный к 45-летию группы «Земляне» концерт состоится 2 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Концерт будет сопровождаться масштабным пиротехническим и световым шоу.

Группа «Земляне» основана в 1978 году. Наибольшую известность группе принесли песни «Поверь в мечту», «Каскадёры» и «Трава у дома». Последняя из этих песен с 2009 года является официальным Гимном российской космонавтики.