Томск, 2 июля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Томской области завершился срок выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной избирательной комиссии.

Bogdanov-62 Законодательная дума Томской области

Своих кандидатов выдвинули региональные отделения четырёх партий. Партия пенсионеров предложила кандидатуру Виктора Гринёва, «единороссы» — действующего врио губернатора Владимира Мазура, «справороссы» — Галину Немцеву, КПРФ - Андрея Петрова.

Остальные партии от выдвижения своих кандидатур воздержались.

Напомним, выборы губернатора Томской области пройдут в два дня — 10 и 11 сентября 2022 года. Жители также смогут проголосовать дистанционно с использованием Государственной автоматизированной системы.

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