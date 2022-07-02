Дамаск, 2 июля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля нанесли ракетные удары по сирийской провинции Тартус, сообщает 2 июля министерство обороны Сирии.

Gaetano Virgallito Израиль

«Приблизительно в 06:30 (совпадает с мск) сегодня утром израильский противник совершил воздушную агрессию несколькими ракетами, выпущенными со стороны Средиземного моря к западу от (ливанского города) Триполи по нескольким птицефермам в районе города Эль-Хамидия к югу от Тартуса», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что в результате ракетных ударов двое мирных жителей, включая женщину, получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня Израиль совершил удар по аэропорту в Дамаске. Повреждения получили взлётно-посадочная полоса и система освещения.

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