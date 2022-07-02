Вашингтон, 2 июля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В общей сложности на $1,4 трлн снизилось состояние 500 богатейших людей мира в течение первого полугодия 2022 года, сообщает 2 июля агентство Bloomberg.

Фрагмент картины Кустодиева «Купец, считающий деньги», 1918 г

Такой спад стал самым большим за всю историю. Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который возглавляет рейтинг миллиардеров, с января потерял почти на $61 млрд, а основатель Amazon Джефф Безос — более $59 млрд.

Состояние главы Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марка Цукерберга сократилось более чем в два раза — почти на $66 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля Илон Маск написал, что провел встречу с Папой Римским Франциском.