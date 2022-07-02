Москва, 2 июля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин припомнил Великобритании ее регулярные антироссийские интриги — «англичанка гадит» и высказал убеждение, что для Англии солнце империи закатилось навсегда.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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В XIX веке в России сформировалось устойчивое выражение «англичанка гадит», которое употреблялось и в народе, и в печати для обозначения регулярных антироссийских интриг Британии, отметил Володин.

Спикер Госдумы перечислил события Крымской войны, Русско-японской войны, интриги Британии после Первой мировой и до начала Второй мировой, а также действия страны во время Афганской войны.

Сегодня Лондон убеждает Европу в необходимости воевать против России до последнего украинца, заявляя, что «любая попытка уладить конфликт на Украине приведет лишь к усилению нестабильности в мире», констатировал парламентарий.

«Причина — в привычке жить за счет других, от которой Англия никак не избавится», — отметил Володин в телеграм-канале.

Лондон цепляется за любую возможность самоутвердиться, отсюда суета — то выходит из Евросоюза, то ищет новые альянсы с русофобскими режимами в Польше, Прибалтике, на Украине, чтобы хоть где-то быть лидером, перечислил он.

«Колониальный реваншизм ни к чему хорошему не приведёт. Для Англии солнце империи закатилось навсегда», — делает вывод Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Великобритания обещает Украине выделить еще более 1,1 млрд евро (1,2 млрд долларов США) на военную помощь, заявили на Даунинг-стрит.