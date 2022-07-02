Хоккейный вратарь Федотов из военкомата попал в больницу
Санкт-Петербург, 2 июля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Скорая помощь забрала хоккеиста Ивана Федотова, вратаря ЦСКА и сборной России, из военкомата в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета «Известия» в своём телеграм-канале.
Ранее стало известно о задержании 25-летнего Федотова сотрудниками военкомата. Вероятная причина — уклонение спортсмена от призыва на срочную воинскую службу.
«Вратарю сборной России по хоккею Ивану Федотову стало плохо в военкомате. Спортсмена забрала машина скорой помощи», — сообщает издание.
В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз», с которым Федотов подписал контракт, сообщили, что изучают ситуацию с задержанием вратаря. Других комментариев пока нет, написал в Twitter генеральный менеджер клуба Чак Флетчер.
Иван Федотов перешёл в ЦСКА в 2021 году. По итогам сезона-2021/22 московская команда завоевала Кубок Гагарина. Клуб «Филадельфия Флайерз» выбрал хоккеиста на драфте НХЛ 2015 года, Федотов заявлял, что намерен переехать в США в июле 2022 года.
В составе российской сборной Федотов завоевал серебряные медали зимних Олимпийских игр в Пекине.
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