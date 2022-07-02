Санкт-Петербург, 2 июля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Скорая помощь забрала хоккеиста Ивана Федотова, вратаря ЦСКА и сборной России, из военкомата в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета «Известия» в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов

Ранее стало известно о задержании 25-летнего Федотова сотрудниками военкомата. Вероятная причина — уклонение спортсмена от призыва на срочную воинскую службу.

«Вратарю сборной России по хоккею Ивану Федотову стало плохо в военкомате. Спортсмена забрала машина скорой помощи», — сообщает издание.

В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз», с которым Федотов подписал контракт, сообщили, что изучают ситуацию с задержанием вратаря. Других комментариев пока нет, написал в Twitter генеральный менеджер клуба Чак Флетчер.

Иван Федотов перешёл в ЦСКА в 2021 году. По итогам сезона-2021/22 московская команда завоевала Кубок Гагарина. Клуб «Филадельфия Флайерз» выбрал хоккеиста на драфте НХЛ 2015 года, Федотов заявлял, что намерен переехать в США в июле 2022 года.

В составе российской сборной Федотов завоевал серебряные медали зимних Олимпийских игр в Пекине.

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