Нижнеингашский р-н, , 08:53 — REGNUM В Нижнеангарском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел супружеской пары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Тела 29-летней женщины и 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти были найдены 30 июня. Дело открыто по статье «убийство двух лиц».

«В настоящее время выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления», — отметили в ведомстве.