Нижнеингашский район, Красноярский край, 2 июля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Нижнеангарском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел супружеской пары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Тела 29-летней женщины и 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти были найдены 30 июня. Дело открыто по статье «убийство двух лиц».

«В настоящее время выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления», — отметили в ведомстве.