Берлин, 2 июля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Большинство жителей на востоке Германии отказываются воспринимать Россию как врага, пишет в статье для издания The Spectator историк британско-немецкого происхождения Катя Хойер.

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Хойер пишет, что живущие на территории ГДР немцы относятся к России дружелюбнее, чем жители западной части страны, при этом 60% всего населения страны не поддерживают жесткую политику властей Германии в отношении России.

Историк также отмечает, что восточные немцы не забывают, что именно Советский Союз освободил их от нацизма.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии возмущено действиями властей Литвы в ситуации с Калининградом и настаивает на снятии запрета на транзит.

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