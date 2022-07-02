Сеул, 2 июля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Министр финансов США Джанет Йеллен и министр планирования и финансов Южной Кореи Чху Гён Хо 1 июля обсудили по видеосвязи перспективы введения ограничений на цену российской нефти. Об этом сообщает пресс-служба южнокорейского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В ходе разговора, который состоялся по инициативе американской стороны, Йеллен объяснила желаемое введение ограничительных мер на стоимость российской нефти необходимостью «уменьшить доход России» от её продажи и «стабилизировать высокие цены на энергоресурсы» на мировом рынке.

пресс-служба министерства планирования и финансов Южной Кореи «Министр Чху Гён Хо указал, что Республика Корея испытывает инфляционное давление от международных цен на нефть и что понимает цель введения подобных ограничений на цены».

Отмечается, что Чху Гён Хо попросил коллегу из США конкретизировать свои предложения по этому вопросу.

Напомним, 19 и 20 июля Йеллен будет находиться в Южной Корее в рамках своей первой поездки в Индо-Тихоокеанский регион.

Как сообщало ИА REGNUM, механизм, устанавливающий ограничения закупочных цен на нефть из России, пока не будет запущен, хотя данная схема прорабатывается.