Тбилиси, , 22:44 — REGNUM В Тбилиси полицией были задержаны активисты, выступающие против проведения в столице гей-парада, сообщает 1 июля грузинский телеканал «Формула».

ЛГБТ-демонстрация Diego Cambiaso

Лидеры организаци Alt-info, которую грузинские СМИ считают «пророссийской», Зура Махарадзе и Ираклий Мартыненко со сторонниками пытались сорвать так называемую «неделю гордости» в Тбилиси и отправились туда, где 2 июля должен состояться «фестиваль гордости».

Махарадзе заявил, что они не собираются расходиться. Позже они столкнулись с полицейскими, и несколько человек были задержаны и посажены в полицейские машины.

Несмотря на то, что «марша достоинства» в этом году не состоится, активисты заявляют, что не допустят проведения запланированных в помещениях в течение недели мероприятий.

Министерство внутренних дел опубликовало заявление, в котором говорится, что полиция будет обеспечивать безопасность участников всех трёх ЛГБТ-мероприятий. Нарушителей призывают соблюдать закон, в противном случае, по словам полиции, «каждый факт нарушения будет предотвращен и последует строгое юридическое реагирование».

Напомним, что дважды, 17 мая 2013 года и 5 июля 2021 года ЛГБТ-парады разгонялись в Тбилиси возмущённым населением.