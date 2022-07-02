Стокгольм, 2 июля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. «Неприятным сюрпризом» для Швеции, Финляндии и НАТО стало заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о получении Анкарой гарантий от шведских властей по экстрадиции 73 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещённой в Турции. Такое мнение 2 июля высказал журналист шведского телеканала SVT Хенрик Сильвер.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Заявление президента Эрдогана действительно стало неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и 29 стран-членов НАТО», — сказал он.

Также Сильвер отметил, что, по его мнению, таким заявлением турецкий президент смог удивить весь пресс-корпус.

«Таким образом он демонстрирует, что дирижерская палочка по-прежнему в руках именно у него и это он решает, когда Швеция и Финляндия вступят в НАТО», — добавил шведский журналист.

При этом он отметил, что в 2023 году в Турции состоятся выборы президента и потому, как считает Сильвер, такого рода заявления Эрдогана могут быть связаны с этим обстоятельством.

«Если все это устраивает его по внутриполитическим причинам, то у него нет причин сейчас ослаблять давление на Швецию и Финляндию», — заключил журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, хотя в ходе своего заключительного слова на саммите НАТО в Мадриде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция согласилась передать Турции 73 «террориста», по словам министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, страны договорились только о том, что указано в мадридском соглашении.