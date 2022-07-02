Тункинский район, Бурятия, 2 июля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки на водоёмах погибли три человека. Две трагедии произошли на реке Иркут в Тункинском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

ГУ МЧС по Красноярскому краю Тонущий человек

Так, 1 июля в местности «Вышка» при купании на реке Иркут утонула женщина 1959 года рождения, отдыхавшая с семьёй. В тот же день спасатели извлекли тело погибшей из воды и передали правоохранителям.

На той же реке, но уже возле населённого пункта Далахай, во время купания утонул мужчина 1972 года рождения. Его тело обнаружили местные жители.

Наконец, третье происшествие зафиксировано вечером 1 июля под Улан-Удэ. Во время купания в карьере посёлка Исток утонул неизвестный мужчина. Поиски тела погибшего продолжаются.