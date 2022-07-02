Москва, 2 июля 2022, 08:39 — REGNUM Спецназ России применяет в ходе спецоперации на Украине бесшумные минометы «Галл», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Спецназ МВД
Спецназ МВД
Vitaly V. Kuzmin
«Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 «Галл», у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела — звук, вспышка и дымный след. В частности, звук выстрела данного миномета похож на громкий хлопок в ладоши», — сказал источник агентства.

Минометы «Галл» за счет возможности скрытного применения используются для проведения внезапных огневых налетов во время специальных и разведывательных мероприятий, уточнил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, миномет 2Б25 «Галл» калибра 82 мм может поражать цели на дальности от 100 метров до 1,2 км. Бесшумный миномет был разработан в интересах подразделений специального назначения.