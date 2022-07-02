Москва, , 08:39 — REGNUM Спецназ России применяет в ходе спецоперации на Украине бесшумные минометы «Галл», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Спецназ МВД Vitaly V. Kuzmin

«Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 «Галл», у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела — звук, вспышка и дымный след. В частности, звук выстрела данного миномета похож на громкий хлопок в ладоши», — сказал источник агентства.

Минометы «Галл» за счет возможности скрытного применения используются для проведения внезапных огневых налетов во время специальных и разведывательных мероприятий, уточнил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, миномет 2Б25 «Галл» калибра 82 мм может поражать цели на дальности от 100 метров до 1,2 км. Бесшумный миномет был разработан в интересах подразделений специального назначения.