Лондон, 2 июля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2», чем проучил западных энергетических гигантов. Об этом пишет британская деловая газета Financial Times.

Дарья Антонова ИА REGNUM Производственный комплекс «Пригородное» проекта «Сахалин — 2»

В соответствии с указом Путина от 30 июня, оператор проекта, компания «Сахалин Энерджи» — совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi — будет заменена новым российским юридическим лицом. Имущество компании, как сообщало ИА REGNUM, перейдёт в собственность Российского государства.

По мнению авторов статьи, Путин, передав активы государству, предупредил тех производителей топлива из недружественных стран, которые пытаются быстро и легко продать свои активы.

«Москва не хочет, чтобы Shell оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль. <…> Этот шаг, по-видимому, в меньшей степени направлен против японских инвесторов Mitsui и Mitsubishi, которым вместе принадлежит 22,5% акций», — отмечают обозреватели.

Журналисты полагают, что британская Shell прекрасно осознаёт, какие риски для неё возникают. Прежде компания надеялась продать свою долю хотя бы таким партнёрам, как китайские Cnooc или CNPC, теперь же задача стала сложнее.

Есть над чем задуматься британской и французской компаниям British Petroleum и Total Energies, которые вложились в проекты разработки российских газовых месторождений, добавляют они.

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