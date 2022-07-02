Самара, , 08:37 — REGNUM Производственный график АвтоВАЗа предусматривает выпуск 10 тысяч автомобилей в июле и около 100 тысяч авто за весь 2022 год, заявил президент компании Максим Соколов на рабочей встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Автоваз Иван Шилов © ИА REGNUM

Соколов рассказал, что в июне компания выпустила более 7 тысяч автомобилей. Он добавил, что в июле этот показатель вырастет на 30%. Президент АвтоВАЗа отметил, что в июле на заводе в Тольятти должно возобновиться производство модели Niva Legend, а в августе — Niva Travel.

Также планируется возобновление сборки моделей Lada Largus. Однако позже эта линия может быть вновь приостановлена из-за большого пакета компонентов, поставки которых прервались из-за антироссийских санкций.

Всего в 2022 году АвтоВАЗ рассчитывает произвести около 100 тысяч легковых автомобилей. Соколов рассказал, что в 2023 году производство может вырасти до 400-500 тысяч авто в зависимости от потребностей рынка.

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