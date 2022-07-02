Москва, , 08:33 — REGNUM Возможность высылки властями Болгарии российских дипломатов прокомментировал 2 июля председатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своём телеграм-канале.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Что-то долго мы возимся с этими болгарами. Болгарскому правительству (если оно еще что-то решает) было бы намного проще думать над российским ультиматумом об отмене высылки наших дипломатов, если бы болгарские дипломаты в Москве уже паковали вещи», — написал он в своём сообщении.

При этом ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в случае, если в Софии не пересмотрят решение о высылке 70 российских дипломатов, РФ поставит вопрос о охранении дипломатического присутствия.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о закрытии посольства России в Болгарии будет рассмотрен Министерством иностранных дел РФ.