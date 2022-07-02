Первомайский район, Оренбургская область, , 08:33 — REGNUM В Первомайском районе Оренбургской области местных жителей отдали под суд за оборот 95 тыс. пачек сигарет. Об этом информирует пресс-служба областного УМВД.

Сигареты sipa

Товар был обнаружен в фургоне 38-летнего жителя райцентра. Гражданин пояснил полицейским, что по просьбе брата получил этот груз и должен был доставить в гараж, для последующей продажи через магазин брата.

Теперь им грозит до шести лет колонии. Один из них находится под домашним арестом.