Варшава, 2 июля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Следующей целью России после Украины станет установление сухопутного сообщения с Калининградом через Сувалкинский выступ — 100-километровый участок польской земли в районе города Сувалки, заявил порталу dziennik. pl экс-глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Он напомнил, что сейчас, когда Швеция и Финляндия вступают в Североатлантический альянс, Калининград является особо важной стратегической базой для Москвы и в то же время изолированной.

По мнению Козея, Россия не станет заниматься вопросом «сувалкского коридора», пока длится спецоперация. Наиболее вероятный сценарий — «замороженный конфликт, когда двум сторонам потребуется передышка», считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, Литва с 18 июня прекратила транзит грузов Калининградской железной дороги под предлогом санкций ЕС.

МИД России назвал эти действия агрессивными и выходящими за пределы недружественности, а также пообещал ответные меры.

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