Москва, 2 июля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины российский спецназ использует для уничтожения диверсионно-разведывательных групп киевских боевиков бесшумные минометы «Галл». Об этом 2 июля сообщил информированный источник, слова которого приводит РИА Новости.

Обстрел из миномета

«Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 «Галл», у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела — звук, вспышка и дымный след. В частности, звук выстрела данного миномета похож на громкий хлопок в ладоши», — рассказал он.

При этом источник уточнил, что названные миномёты из-за того, что их можно применять скрытно, используются в ходе проведения внезапных огневых налетов во время специальных и разведывательных мероприятий, включая «для ликвидации замаскированных наблюдательных пунктов и опорных пунктов, при проведении контрзасадных действий для уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп».

Также он отметил, что российские миномёты «Галл» по точности, мощности, мобильности и скрытности в существенной степени превосходят зарубежные миномёты калибра 60 мм, используемые мобильными группами украинских боевиков.

Отметим, бесшумный, беспламенный и бездымный миномёт «Галл» калибра 82 мм создан в ЦНИИ «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод») и способен к поражению целей на расстоянии от 100 до 1200 метров. Оружие было создано для использования его подразделениями специального назначения