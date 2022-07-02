Акрон, США, 2 июля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Акции протеста вновь стали набирать силу в США после гибели 25-летнего чернокожего, по которому сотрудники полиции выстрелили более 90 раз при задержании в городе Акрон на северо-востоке штата Огайо. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба департамента полиции города.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Уточняется, что полицейские пытались остановить автомобиль Джейленда Уокера, водителя службы доставки, за нарушение правил дорожного движения, но мужчина вместо остановки попытался скрыться. Сотрудники полиции догнали и протаранили автомобиль нарушителя, после чего он попытался убежать с места происшествия, но полицейские открыли по нему шквальный огонь, посчитав, что подозреваемый вооружён.

Отмечается, что восемь офицеров полиции выпустили по подозреваемому около 90 пуль, из которых 60 попали в мужчину и он скончался на месте. В машине убитого был найден пистолет, но сам он был не вооружён. При этом, по данным местной прессы, мужчина ни разу не был судим и за ним числятся лишь нарушения правил дорожного движения.

В настоящее время все полицейские, причастные к инциденту, отправлены в отпуск на время, пока идёт внутреннее расследование обстоятельств произошедшего.

В это же время на фоне инцидента в городе начали нарастать протестные настроения, которые пока удаётся сдерживать силами полиции. В настоящее время в городе отменены все публичные мероприятия, улицы перекрыты. На 3 июля запланирована пресс-конференция с участием начальника полиции Акрона Стива Майлетта и мэра города Дэна Хорригана, которые обязались предоставить дополнительную информацию, которая, вероятно, будет включать кадры инцидента с нательных камер офицеров.