Луганск, 2 июля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Более 2 тыс. бойцов Сил территориальной обороны ВСУ находятся сейчас в окружённом Лисичанске и защищают иностранных наёмников. Об этом сообщил 2 июля помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

Globallookpress.com Вооруженные силы Луганской Народной Республики

По его словам, это бойцы, оставленные в Лисичанске насильно. Их пригнали из Львовской и Ровенской областей, из-под Одессы, из Днепропетровска для защиты целого войска наёмников.

«Сейчас в Лисичанске и его окрестностях находятся порядка 2150 «одноразовых бойцов», — сказал Киселёв ТАСС.

В ближайшие дни, добавил он, готовится полное освобождение Лисичанска силами России и ЛНР. «Денацификация и демилитаризация неизбежны для каждого», кто остаётся в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал, что на северных окраинах Лисичанска идут зачистки. По данным Минобороны России, силы ЛНР и России за трое суток взяли под контроль нефтеперерабатывающий и желатиновый заводы в Лисичанске и шахту «Матросская».

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