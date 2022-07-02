Москва, , 08:19 — REGNUM Россия слишком долго возится с болгарами, считает глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Болгарскому правительству (если оно ещё что-то решает) было бы намного проще думать над российским ультиматумом об отмене высылки наших дипломатов, если бы болгарские дипломаты в Москве уже паковали вещи», — рассуждает сенатор в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что намерена поставить перед руководством России вопрос о закрытии посольства в Софии. Она отметила, что ответственность за последствия этого шага лежит на правительстве Кирила Петкова. Уходящий премьер-министр решил выслать 70 российских дипломатов.

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