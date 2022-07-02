Оренбург, 2 июля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области преподаватель одного из техникумов перевела мошенникам на так называемый «резервный счёт» 1,377 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Телефонный мошенник

По данным следствия, 53-летней женщине позвонил неизвестный от имени сотрудника банка и заверил, что на неё пытаются оформить кредит. Затем он прислал ей ссылку, по которой она прошла и вела логин и пароль.

Затем дама перевела на указанный счёт 96 тыс. рублей. А после этого взяла в банке два кредита в целом на 1,105 млн рублей и тоже перевела деньги на «резервный» счёт.

Затем в отделении банка гражданка отказалась от страховки за кредит и получила 176 тыс. рублей, которые внесла на тот же счёт. А когда связь с неизвестным прервалась, то поняла, что её обманули.