Хельсинки, , 08:15 — REGNUM Боевые действия могут начаться за пределами Украины, 1 июля заявил в интервью телеканалу CNN министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Петля помощи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, чтобы не допустить такого развития ситуации Западу «важно поддерживать Украину». Глава МИД также выразил мнение, что Киев «может сохранить ситуацию» и «выиграть противостояние» с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня стало известно, что Финляндия закупила у США четыре новых военных корабля и 63 истребителя F-35, а также собирается приобрести у американской стороны до 2000 беспилотных летальных аппаратов и зенитно-ракетных комплексов.

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