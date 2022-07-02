Хельсинки, 2 июля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Боевые действия могут начаться за пределами Украины, 1 июля заявил в интервью телеканалу CNN министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петля помощи

По его словам, чтобы не допустить такого развития ситуации Западу «важно поддерживать Украину». Глава МИД также выразил мнение, что Киев «может сохранить ситуацию» и «выиграть противостояние» с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня стало известно, что Финляндия закупила у США четыре новых военных корабля и 63 истребителя F-35, а также собирается приобрести у американской стороны до 2000 беспилотных летальных аппаратов и зенитно-ракетных комплексов.