Москва, , 08:13 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия Москвы в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информаци.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Одобрить предложение… о прекращении с 16 марта 2022 года участия России в следующих частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы», — говорится в документе.

Так, согласно документу, Россия прекращает участие в том числе в группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям и в соглашении, учреждающим Европейскую комиссию за демократию через право.

Также Россия прекращает участие в соглашении Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.

Кроме того, прекращается участие Москвы в соглашении о культурных маршрутах Совета Европы и соглашении «Обсерватория по преподаванию истории в Европе».