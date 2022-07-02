Россия прекращает участие в частичных соглашениях Совета Европы
Москва, 2 июля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия Москвы в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информаци.
Так, согласно документу, Россия прекращает участие в том числе в группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям и в соглашении, учреждающим Европейскую комиссию за демократию через право.
Также Россия прекращает участие в соглашении Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.
Кроме того, прекращается участие Москвы в соглашении о культурных маршрутах Совета Европы и соглашении «Обсерватория по преподаванию истории в Европе».