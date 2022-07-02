Тбилиси, 2 июля, 2022, 22:31 — ИА Регнум. С 1 июля в Грузии повышается розничная цена на газ для коммерческих нежилых помещений, сообщает sknews. ge.

Плата за газ

Как заявила компания «Интергаз», повышение цены вызвано изменением цен на энергоносители на мировом рынке.

Вместо 1,15 лари ($ 0,39) за кубический метр необходимо будет платить 1,38 лари ($ 47). Тариф для жилых помещений, установленный Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, остаётся неизменным.