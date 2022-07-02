Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Ракета-носитель Atlas V с полезной нагрузкой для космических сил США стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба компании United Launch Alliance (ULA).

Запуск ракеты Atlas V с площадки Космического Центра Кеннеди NASA Goddard Space Flight Center

Первоначально в ULA планировали провести этот старт сутками ранее. Запуск был задержан из-за неблагоприятных погодных условий.

Пуск проведён в интересах космических сил США. В состав полезной нагрузки миссии с названием USSF-12 входят два аппарата.

Первый из аппаратов — WFOV — относится к военным спутникам дистанционного зондирования Земли. Информация о втором спутнике не раскрывается. Сообщается только, что он будет использоваться для испытания новых технологий.

В состав полезной нагрузки входят два аппарата. Один из низ — аппарат WFOV — военный спутник дистанционного зондирования Земли. Информация о втором

Ракеты Atlas V производятся альянсом United Launch Alliance. В первой ступени носителя применяются российские двигатели РД-180, поставлявшиеся компанией НПО «Энергомаш».

Роскосмос прекратил поставки российских ракетных двигателей в США после введения антироссийских санкций. В июне 2022 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у США остались четыре двигателя РД-181, которые используются в составе ракет Antares.

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