Южно-Сахалинск, 2 июля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Вблизи южной оконечности острова Сахалин, в проливе Лаперуза, отделяющем Россию от японского острова Хоккайдо, произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом 2 июля сообщает камчатский филиал единой геофизической службы РАН.

Сергей Ляховец Сахалин

Землетрясение было зафиксировано в 04:59 мск 2 июля. Эпицентр подземных толчков располагался в 1191 километре к юго-западу от Северо-Курильска, их очаг залегал на глубине 331 километр.

Ранее о землетрясении в проливе Лаперуза заявило метеорологическое управление Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксировали сейсмологи у берегов Японии.

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